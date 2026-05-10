Lecce Juve Marco Baridon a caldissimo | L’assenza di Vlahovic si è fatta sentire così è cambiata la squadra Non voglio illudermi su Cambiaso – VIDEO

Durante la partita tra Lecce e Juventus, Marco Baridon ha commentato che l'assenza di Vlahovic si è fatta sentire, influenzando le dinamiche della squadra. Ha inoltre espresso scetticismo riguardo alle possibilità di Cambiaso di contribuire alla squadra in questa fase. La discussione si è concentrata sugli aspetti tattici e sulle variazioni di formazione causate dall'assenza di alcuni giocatori chiave.

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