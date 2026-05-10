Lecce Juve Marco Baridon a caldissimo | L’assenza di Vlahovic si è fatta sentire così è cambiata la squadra Non voglio illudermi su Cambiaso – VIDEO
Durante la partita tra Lecce e Juventus, Marco Baridon ha commentato che l'assenza di Vlahovic si è fatta sentire, influenzando le dinamiche della squadra. Ha inoltre espresso scetticismo riguardo alle possibilità di Cambiaso di contribuire alla squadra in questa fase. La discussione si è concentrata sugli aspetti tattici e sulle variazioni di formazione causate dall'assenza di alcuni giocatori chiave.
di Marco Baridon Lecce Juve, Marco Baridon a caldissimo: «L’assenza di Vlahovic si è fatta sentire, così è cambiata la squadra. Non voglio illudermi su Cambiaso». Nell’immediato post-partita di Lecce Juventus, il giornalista Marco Baridon ha analizzato la prova dei bianconeri nel consueto appuntamento social “A caldissimo” su . Il punto focale della riflessione è stato il peso specifico di Dusan Vlahovic: Baridon ha sottolineato come l’assenza prolungata del serbo sia stata un fardello pesantissimo per la squadra di Luciano Spalletti in questa stagione, privando la manovra del suo terminale offensivo più letale. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Un altro tema caldo ha riguardato la prestazione di Andrea Cambiaso, apparso finalmente brillante e incisivo come nei momenti migliori.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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