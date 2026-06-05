Viterbo scontro frontale in contromano | due feriti all’Ellera

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sull’Ellera, dove un’auto ha imboccato il raccordo in contromano e si è scontrata frontalmente con un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai conducenti, le cui condizioni sono attualmente in fase di valutazione. Restano da chiarire le modalità con cui l’auto si sia immessa nel raccordo in modo errato.

Come ha fatto l'auto a imboccare il raccordo in contromano?. Quali sono le condizioni attuali dei due conducenti feriti?. Perché la circolazione è rimasta bloccata sulla circonvallazione Almirante?. Cosa hanno scoperto gli agenti durante i rilievi sul posto?.? In Breve Incidente avvenuto intorno alle 11:30 sulla circonvallazione Almirante.. Entrambi i conducenti trasportati in codice giallo all'ospedale Santa Rosa.. Polizia locale interviene per rilievi e sgombero veicoli incidentati.. Necessità di vigilanza costante nei punti di snodo come il raccordo Ellera.. Scontro frontale sulla circonvallazione Almirante: due feriti dopo un contromano all’uscita dell’Ellera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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