Incidente sul raccordino a Viterbo | auto contromano causa frontale
Un incidente si è verificato questa mattina sulla circonvallazione Almirante a Viterbo, all’altezza dello svincolo per il quartiere Ellera. Due auto si sono scontrate frontalmente dopo che una di esse ha percorso la strada contromano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni dei conducenti.
Incidente nella mattinata di oggi, 4 giugno, sulla circonvallazione Almirante a Viterbo. All'altezza dello svincolo per il quartiere Ellera, due vetture si sono scontrate frontalmente. A causare il violento impatto sarebbe stata una delle due automobili che ha imboccato il raccordo contromano. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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