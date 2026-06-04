Incidente sul raccordino a Viterbo | auto contromano causa frontale

Notizia in breve

Un incidente si è verificato questa mattina sulla circonvallazione Almirante a Viterbo, all’altezza dello svincolo per il quartiere Ellera. Due auto si sono scontrate frontalmente dopo che una di esse ha percorso la strada contromano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni dei conducenti.