Scontro frontale tra due auto muore una donna Feriti due bambini

Una domenica di primavera si è conclusa con un incidente stradale mortale a Forlì. Due auto si sono scontrate frontalmente, provocando la morte di una donna e il ferimento di sette persone. Tra i feriti ci sono il marito della vittima, in condizioni gravi, e due bambini piccoli. La polizia ha avviato le verifiche per stabilire le dinamiche dell’incidente.

Forlì, 3 maggio 2026 – Una domenica di primavera che si trasforma in tragedia. Una vita spezzata e 7 feriti, di cui uno grave – il marito della vittima – e due bambini piccoli. È il triste bilancio dell’ incidente avvenuto alle 16,15, sulla Sp3 del Rabbi in località San Zeno, al confine tra i comuni di Galeata e Predappio. Le due auto viaggiavano in direzione opposte quando, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente in una semicurva. Ad avere la peggio nell’impatto una donna, classe 1959, di Comacchio: per lei vano ogni soccorso. La donna viaggiava a bordo di una Hyundai i20, che proveniva da valle. Era seduta dietro, lato conducente, insieme al marito, grave, trasportato in elicottero a Cesena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro frontale tra due auto, muore una donna. Feriti due bambini Notizie correlate Leggi anche: Scontro frontale tra due auto sulla provinciale: due feriti in codice giallo Lissone, scontro frontale tra auto e pullman: feriti gravi due ragazziLissone (Monza Brianza), 17 marzo 2026 – Incidente stradale in via Monza a Lissone. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Danimarca, scontro frontale tra due treni: diversi feriti; C’è stato uno scontro frontale tra due treni a nord di Copenaghen: ci sono cinque feriti gravi; Scontro frontale tra due auto, un mezzo nel fossato: gravissima una 32enne; Scontro frontale tra treni in Danimarca, 17 feriti. Pauroso scontro tra due moto a Vetto, grave un 76enneVETTO (Reggio Emilia) – Pauroso scontro frontale tra due moto poco prima delle 12, lungo la strada provinciale 513R in località Cantoniera, nel Comune di Vetto. Nello schianto é rimasto ferito in modo ... reggionline.com Salerno, incidente a Giovi: scontro frontale tra due auto, ferito un 21enne. Uno dei conducenti fuggeStampa Paura nella serata del 1° maggio a Giovi, dove si è verificato un violento incidente stradale tra due vetture. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat 500 e una Citroen si sono scontrate fron ... salernonotizie.it Tragico scontro frontale auto-scooter a Palermo, morto un uomo di 36 anni https://www.palermolive.it/incidente-mortale-palermo-viale-lazio-via-liberta-auto-vespa-dario-matranga/ - facebook.com facebook Piano casa, scintille in Cdm: Salvini-Giuli, scontro frontale sulle sovrintendenze x.com