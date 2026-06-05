Eroismo indagini e vite salvate | l' elenco dei Carabinieri premiati alla Festa dell' Arma

Da forlitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la cerimonia del 212esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri sono stati premiati diversi militari con ricompense individuali. L'evento ha visto il riconoscimento di atti di eroismo, indagini condotte con successo e interventi che hanno salvato vite. La cerimonia ha celebrato anche il loro ruolo nel garantire la sicurezza pubblica, con la consegna delle onorificenze ai militari che si sono distinti nel corso dell'anno.

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Tra i momenti più significativi della cerimonia del 212esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri vi è stata la consegna delle ricompense individuali. Un encomio semplice, concesso dal comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, è andato al vice brigadiere Luigi Alfio Cervellera, in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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