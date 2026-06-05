Eroismo indagini e vite salvate | l' elenco dei Carabinieri premiati alla Festa dell' Arma
Durante la cerimonia del 212esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri sono stati premiati diversi militari con ricompense individuali. L'evento ha visto il riconoscimento di atti di eroismo, indagini condotte con successo e interventi che hanno salvato vite. La cerimonia ha celebrato anche il loro ruolo nel garantire la sicurezza pubblica, con la consegna delle onorificenze ai militari che si sono distinti nel corso dell'anno.
Tra i momenti più significativi della cerimonia del 212esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri vi è stata la consegna delle ricompense individuali. Un encomio semplice, concesso dal comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, è andato al vice brigadiere Luigi Alfio Cervellera, in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Tra vite salvate e indagini decisive: ecco gli agenti padovani premiati per il loro coraggioGli agenti di polizia di una città del Nord Italia sono stati riconosciuti ufficialmente per aver dimostrato coraggio durante interventi di emergenza.
Leggi anche: Festa dell'Arma 2026: tutti i carabinieri premiati