Sangue e plasma sull' elisoccorso di Areu | in un anno sette vite salvate in provincia di Sondrio

Un anno fa è stato attivato il progetto BOB (Blood on Board) sull’elicottero di Areu in provincia di Sondrio. Da allora, sono stati trasportati sangue e plasma per sette interventi di emergenza, contribuendo a salvare sette vite. La regione ha comunicato un bilancio positivo dell’iniziativa, definendola una delle innovazioni più significative nel sistema di emergenza-urgenza regionale.

A un anno esatto dall’avvio del progetto BOB (Blood on Board), la Lombardia traccia un bilancio molto positivo di una delle innovazioni più rilevanti introdotte nel sistema di emergenza-urgenza regionale. In dodici mesi, infatti, il sangue e il plasma trasportati a bordo degli elisoccorsi gestiti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sangue a bordo degli elicotteri del 118: così in un anno sono state salvate 105 vite (c'è anche la prof di Trescore)Nel corso di un anno, gli elicotteri del 118 in Lombardia hanno trasportato sangue e plasma, contribuendo a salvare 105 persone.

Gioco d'azzardo: in provincia di Sondrio spesi 75 milioni di euro in un annoNel rapporto pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze si evidenzia che in provincia di Sondrio sono stati spesi circa 75 milioni di...

Temi più discussi: Avis Marsicovetere sensibilizza tutti al dono del sangue e del plasma; I Metallica invitano i fan a donare sangue nel finale del tour UE; Firenze, un progetto per sensibilizzare i giovani al dono di sangue e plasma; Capaci di donare, la Sicilia raddoppia: oltre 1000 unità di sangue e plasma nel nome delle vittime di mafia.

Provincia e Avis Cosenza firmano protocollo per promuovere donazione di sangue e plasma calabriadirettanews.com/2026/05/24/pro… via @CDNewsCalabria x.com

Lombardia. Bertolaso: 105 vite salvate in un anno grazie a sangue e plasma sugli elicotteri regionali di soccorsoPer l’assessore essere l’unica Regione italiana ad avere tutte le 5 basi dell’elisoccorso (Milano, Bergamo, Brescia, Como e Sondrio) dotate di emocomponenti è motivo di orgoglio, ma soprattutto ... quotidianosanita.it

Sangue e plasma a bordo dell'elisoccorso, in un anno salvate 105 vite in Lombardia(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Hanno contribuito a salvare 105 vite, in un anno, il sangue e il plasma trasportati a bordo degli elisoccorsi gestiti dall'Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza - Areu. A tr ... msn.com

Ho bisogno di suggerimenti sulla scatola dell'Armageddon reddit