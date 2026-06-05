Vitagliano | la lotta contro la malattia e la svolta delle staminali

Una persona ha perso 40 chili in 40 giorni, condividendo la sua esperienza sui social. Durante il percorso, ha assunto grandi quantità di cortisone, riportando effetti collaterali come aumento di peso, sbalzi d’umore e problemi alla pelle. La vicenda ha attirato l’attenzione su possibili rischi legati a diete drastiche e all’uso di farmaci steroidei senza supervisione medica.

Come ha fatto a perdere 40 chili in soli 40 giorni?. Quali effetti collaterali ha causato l'assunzione massiccia di cortisone?. Come cambiano le staminali il percorso di guarigione di Vitagliano?. Cosa ha permesso di recuperare 30 kg di peso corporeo?.? In Breve Perdita di 38 chili causata da un grammo di cortisone giornaliero per un anno.. Recupero di 30 kg grazie a dieta mirata e attività in palestra.. Sostituzione del cortisone con terapia cellulare per ripristinare sonno e appetito.. Supporto fondamentale di Elia nel percorso di recupero degli ultimi tre mesi.. Costantino Vitagliano affronta la malattia autoimmune e il percorso di guarigione con le cellule staminali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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