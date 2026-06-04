Costantino Vitagliano ha condiviso di aver perso 38 chili, indossando due maglioni sotto le giacche per coprire i vestiti. Prima di entrare in studio, ha portato con sé una siringa di cellule staminali. Ha ripercorso le sue condizioni di salute durante la trasmissione di Rai 1 condotta da Caterina Balivo.

Costantino Vitagliano è tornato a parlare delle sue condizioni di salute a La Volta Buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Durante l’intervista, ha spiegato come una rara malattia autoimmune abbia drasticamente cambiato il suo corpo e come stia affrontando il percorso di guarigione attraverso una nuova terapia. Vitagliano ha raccontato la transizione dalle cure ospedaliere massicce a base di cortisone a un nuovo trattamento con le cellule staminali, necessario per contrastare gli effetti collaterali che gli avevano bloccato l’appetito portandolo a perdere circa 40 chili: “ Prima di entrare in studio mi sono portato la mia bella siringa di cellule staminali che mi danno comunque un aiuto molto importante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mettevo due maglioni sotto le giacche per riempire i vestiti, ho perso 38 chili. Prima di entrare in studio mi sono portato la mia siringa di cellule staminali”: Costantino Vitagliano torna a parlare della malattia

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