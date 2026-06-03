Costantino Vitagliano la malattia autoimmune | Dopo la terapia ho preso 30 chili

Costantino Vitagliano ha spiegato di aver avuto problemi di peso legati a una malattia autoimmune. Dopo aver seguito una terapia, ha perso circa 30 chili, ma successivamente ne ha ripresi altri. La sua testimonianza riguarda le variazioni di peso associate alla condizione di salute. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla diagnosi o sui trattamenti, né sono state fatte dichiarazioni su eventuali conseguenze o diagnosi ufficiali.

(Adnkronos) – Costantino Vitagliano è tornato a parlare dei chili persi, e poi ripresi, a causa della sua malattia. Il modello, ex volto di Uomini e Donne, è stato ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo a 'La volta buona'. Nella trasmissione di Raiuno ha parlato delle sue condizioni di salute e degli ultimi due. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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