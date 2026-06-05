Visita guidata sulle figure femminili del Barocco nelle chiese forlivesi del centro storico
Il circolo Acli "Lamberto Valli" Aps in collaborazione con l'unità pastorale del Centro Storica organizza una visita guidata sabato 6 giugno dalle 16 con partenza dalla Chiesa di Ravaldino in corso Diaz sulle figure femminili dell'arte barocca nelle chiese forlivesi. Condurrà la visita la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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