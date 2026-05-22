Ultimo appuntamento con Protagonisti del Barocco itinerari nelle chiese di Forlì
Si conclude il ciclo di visite guidate intitolato “Protagonisti del Barocco. Itinerari nelle chiese di Forlì”, promosso dalla Diocesi di Forlì Bertinoro. L’evento si svolge nelle chiese del centro storico della città, collegato alla mostra presso i Musei di San Domenico dedicata al tema del Barocco. Questa ultima occasione permette ai visitatori di scoprire gli elementi caratteristici di questo stile artistico attraverso un percorso che coinvolge le principali chiese dell’area.
Quarto ed ultimo appuntamento della mostra itinerante “Protagonisti del Barocco. Itinerari nelle chiese di Forlì”, ciclo di visite guidate nelle chiese del centro storico, promossa dalla Diocesi di Forlì Bertinoro, evento collegato alla mostra ai Musei di San Domenico“Barocco. Il gran teatro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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