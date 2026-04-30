Persuasione urbana | visita guidata e colazione alla scoperta del Barocco

Un nuovo appuntamento di visite guidate con colazione si svolge nel museo, questa volta dedicato all’arte barocca. Il percorso si intitola “Persuasione urbana: lusso, prestigio e Ragion di Stato” e rappresenta il terzo incontro del ciclo che coinvolge i visitatori alla scoperta della grande mostra dedicata al Barocco. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare aspetti legati all’urbanistica e al prestigio di epoca barocca.