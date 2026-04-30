Persuasione urbana | visita guidata e colazione alla scoperta del Barocco
Un nuovo appuntamento di visite guidate con colazione si svolge nel museo, questa volta dedicato all’arte barocca. Il percorso si intitola “Persuasione urbana: lusso, prestigio e Ragion di Stato” e rappresenta il terzo incontro del ciclo che coinvolge i visitatori alla scoperta della grande mostra dedicata al Barocco. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare aspetti legati all’urbanistica e al prestigio di epoca barocca.
“Persuasione urbana: lusso, prestigio e Ragion di Stato” è il titolo del terzo appuntamento con “Visite guidate al Museo con colazione in compagnia della guida”, il percorso dedicato alla Grande Mostra “Barocco. Il Gran Teatro delle Idee " previsto per sabato 2 maggio.Un viaggio caratterizzato da.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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