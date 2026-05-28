Dal 31 maggio torna l' acqua nella residenza universitaria Calamandrei

Da firenzetoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A partire dal 31 maggio, le pompe dell’acqua presso la residenza universitaria Calamandrei in viale Morgagni saranno riattivate. La riaccensione riguarda l’intera struttura e consente di ripristinare il normale approvvigionamento idrico. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione della residenza e riguarda tutti gli ambienti della struttura. La riattivazione delle pompe si inserisce nel tentativo di risolvere i problemi di approvvigionamento che avevano interessato la residenza negli ultimi mesi.

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Dal 31 maggio le pompe dell’acqua della residenza universitaria Calamandrei di viale Morgagni torneranno in funzione. È la data indicata dalla Regione Toscana per il ripristino del sistema idrico della struttura, rimasta per giorni senza acqua ai piani superiori. Una vicenda, questa, che era. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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