Dal 31 maggio torna l' acqua nella residenza universitaria Calamandrei

Notizia in breve

A partire dal 31 maggio, le pompe dell’acqua presso la residenza universitaria Calamandrei in viale Morgagni saranno riattivate. La riaccensione riguarda l’intera struttura e consente di ripristinare il normale approvvigionamento idrico. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione della residenza e riguarda tutti gli ambienti della struttura. La riattivazione delle pompe si inserisce nel tentativo di risolvere i problemi di approvvigionamento che avevano interessato la residenza negli ultimi mesi.