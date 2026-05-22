La residenza universitaria senz’acqua | Non possiamo usare bagno e doccia

Gli studenti della residenza universitaria Calamandrei di viale Morgagni si trovano da alcuni giorni senza acqua. La mancanza interessa le torri della struttura, impedendo l’uso dei bagni e delle docce. La situazione si è verificata sabato scorso e ancora non è stata risolta. Gli inquilini segnalano di non poter usufruire dei servizi igienici e di essere costretti a trovare soluzioni alternative. La mancanza di acqua sta creando disagi importanti per chi vive nella residenza.

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Giornate da dimenticare nella residenza universitaria Calamandrei di viale Morgagni. "Da sabato scorso siamo senz’acqua, impossibilitati ad utilizzare i bagni delle torri. Una situazione pesantissima", accusano gli studenti, costretti ad affrontare lunghe file per utilizzare le docce e i bagni comuni del piano terra. Infatti, il Dsu Toscana precisa che l’acqua "manca ai piani alti, e non in tutta la struttura". Si sono guastate alcune pompe e, dunque, circa la metà dei 500 ragazzi alloggiati si trova a non poter usare i bagni delle camere. L’acqua, invece, "non è mai mancata al piano terra e nella vicina mensa", ribadiscono dall’azienda. Il disagio comunque è innegabile, tanto che oggi il Dsu farà un’indagine per capire quanti studenti potrebbero essere interessati a traslocare per qualche giorno in un’altra struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La residenza universitaria senz’acqua: "Non possiamo usare bagno e doccia" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video UOCHI TOKI: la FINE DEL RAP è un ALGORITMO TOSSICO | Easy Box Podcast Sullo stesso argomento Residenza Santi Romano, ripulita la storica targa in marmo dell'opera universitaria: sarà dedicata a MattarellaÈ tornata a riavere la sua luce la targa in marmo dell’opera universitaria di Palermo, collocata nel 1970 all’ingresso della Residenza universitaria... Contrade senz'acqua a Paglieta, il sindaco diffida la SasiL’amministrazione comunale di Paglieta, nella persona del sindaco Ernesto Graziani, ha trasmesso in data odierna una formale e urgente richiesta di... Niente acqua nella residenza universitaria Calamandrei, studenti senza bagni e docce x.com Niente acqua nella residenza universitaria Calamandrei, studenti senza bagni e docceLa rottura delle pompe risale a sabato. Impossibile per i 500 studenti di viale Morgagni utilizzare le toilette e lavarsi. Box di emergenza installati all’esterno ... msn.com