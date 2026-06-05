Il Circolo Oscar Romero APSASD ha organizzato una visita al Borgo Storico Seghetti Panichi, in collaborazione con il Centro Commerciale Città delle Stelle. L’evento ha coinvolto i partecipanti nella scoperta delle caratteristiche architettoniche e della storia del sito. La visita si è concentrata sulla conoscenza delle strutture e delle tradizioni locali, senza interventi di approfondimento storico o culturale. L’iniziativa si è svolta nel rispetto delle modalità di accesso e sicurezza previste.

Storia e tradizione: il Circolo Oscar Romero APSASD, in collaborazione con il Centro Commerciale Città delle Stelle e con U.S. Acli Marche APS, organizza l’iniziativa ’Percorsi di Arte e Cultura’, dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale. L’evento si terrà domenica alle ore 9, con ritrovo all’ingresso principale del Centro Commerciale Città delle Stelle (Ascoli Piceno – viale dei Mutilati e Invalidi del Lavoro 106). Il percorso, della lunghezza di circa 4 km tra andata e ritorno, prevede una visita guidata gratuita al Borgo Storico Seghetti Panichi, parco storico di rara bellezza impiantato tra il 1875 e il 1890 dal botanico e architetto tedesco Ludwig Winter, oggi considerato il primo esempio di giardino bioenergetico in Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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