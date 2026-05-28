Ascoli tour gratuito tra storia e natura | scopri il borgo Seghetti Panichi
Un tour gratuito permette di visitare il borgo Seghetti Panichi ad Ascoli, con particolare attenzione alla storia e alla natura del luogo. Durante l'itinerario si può esplorare il primo giardino bioenergetico d'Europa e ammirare gli affreschi della scuola di Biagio Miniera. L'evento si rivolge a chi desidera conoscere le caratteristiche architettoniche e artistiche del sito, aperto al pubblico senza costi.
? Domande chiave Cosa si nasconde nel primo giardino bioenergetico d'Europa? Dove si trovano gli affreschi della scuola di Biagio Miniera? Come si trasforma una fortezza medievale in un palazzo settecentesco? Chi deve prenotare entro il 4 giugno per partecipare??? In Breve Percorso di 4 km tra giardino bioenergetico di Ludwig Winter e architettura medievale. Oratorio del 1608 con affreschi della scuola di Biagio Miniera incluso nel tour. Prenotazione obbligatoria entro il 4 giugno per massi . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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