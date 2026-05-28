Ascoli tour gratuito tra storia e natura | scopri il borgo Seghetti Panichi

Notizia in breve

Un tour gratuito permette di visitare il borgo Seghetti Panichi ad Ascoli, con particolare attenzione alla storia e alla natura del luogo. Durante l'itinerario si può esplorare il primo giardino bioenergetico d'Europa e ammirare gli affreschi della scuola di Biagio Miniera. L'evento si rivolge a chi desidera conoscere le caratteristiche architettoniche e artistiche del sito, aperto al pubblico senza costi.