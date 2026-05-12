Ascoli scoperto il segreto del Borgo Seghetti Panichi | tour gratuito

A Ascoli, è stato annunciato un tour gratuito che svela i segreti del Borgo Seghetti Panichi. Durante l’itinerario si può scoprire cosa si cela nel giardino ideato dal botanico Ludwig Winter e come un’antica fortezza medievale sia stata trasformata in una dimora storica. L’iniziativa permette di esplorare gratuitamente questi luoghi, aperti al pubblico per conoscere meglio la loro storia e le caratteristiche architettoniche.

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? Punti chiave Cosa nasconde il giardino progettato dal botanico Ludwig Winter?. Come si trasforma un'antica fortezza medievale in dimora storica?. Dove si trovano gli affreschi della scuola di Biagio Miniera?. Come ci si può iscrivere per partecipare al tour gratuito?.? In Breve Percorso di 4 km con partenza dal Centro Commerciale Città delle Stelle.. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 3939365509 entro il 14 maggio.. Limite massimo di 35 partecipanti per la visita guidata gratuita.. Giardino progettato tra il 1875 e il 1890 dal botanico Ludwig Winter.. Sabato 16 maggio alle ore 9, il Circolo Oscar Romero APSASD guiderà un gruppo di visitatori attraverso i sentieri del Borgo Seghetti Panichi ad Ascoli Piceno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli, scoperto il segreto del Borgo Seghetti Panichi: tour gratuito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Principessa oggi, Giulia Seghetti Panichi: “L’eredità invisibile che trasmetto ai miei nipoti” La principessa Panichi Pignatelli: "Il Borgo doveva tornare a vivere"Per l’8 marzo celebriamo la principessa Giulia Panichi Pignatelli, custode di uno dei luoghi più suggestivi delle Marche: il Borgo Seghetti Panichi,...