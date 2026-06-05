Due nuovi giocatori si uniranno alla squadra entro questo fine settimana. Uno è un attaccante e l’altro un centrale, entrambi provenienti da campionati stranieri. Il roster sarà rafforzato con queste aggiunte per migliorare le possibilità di qualificarsi ai playoff. La società ha comunicato che le operazioni sono state concluse e i nuovi atleti sono in viaggio verso la sede di allenamento.

Chi sono i due nuovi giocatori che arriveranno questo fine settimana?. Come cambierà il roster per raggiungere l'obiettivo playoff?. Quali ruoli andranno a coprire i nuovi innesti del mercato?. Perché la società ha scelto di confermare Bonitta per questo progetto?.? In Breve Annuncio di due nuovi acquisti previsto per il prossimo fine settimana. L'esperienza passata a Fano ha valorizzato l'inserimento del giocatore Kapica. Obiettivo ambizioso di scalata di categoria dopo la salvezza con Essence Hotels. Strategia basata sulla costruzione di un roster equilibrato per i playoff. Marco Bonitta guida la Virtus verso nuovi traguardi dopo la salvezza con Essence Hotels. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Virtus, Bonitta punta ai playoff: arrivano due colpi di mercato

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