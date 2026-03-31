Crollo Virtus | senza difesa e con Edwards nervoso cede ai colpi di Parigi

Il 31 marzo 2026, la Virtus Bologna ha subito una sconfitta contro Parigi, che si conferma una delle avversarie più difficili per la squadra emiliana. La partita si è conclusa senza una difesa efficace e con Edwards visibilmente nervoso, mentre i parigini hanno colpito ripetutamente. La formazione bolognese, che aveva già perso all’andata contro gli stessi avversari, ha dovuto arrendersi nuovamente ai colpi di Parigi.

Bologna, 31 marzo 2026 – Se cercava delle risposte, la Virtus deve rassegnarsi a lavorare ancora. Con Parigi, che si conferma squadra indigesta per la V nera – imprendibile all’andata, stessa musica stasera, forse peggio – Bologna si arrende all’evidenza. L’esonero di Dusko Ivanovic che sulla carta avrebbe dovuto portare a una reazione, crea invece solo confusione, paura. La Virtus smarrisce le certezze difensive e, in attacco, forse è addirittura peggio. Attanagliati dalla tensione, i bianconeri sbagliano tutto. Così, anche ogni più semplice passaggio, diventa una tortura. E, in mezzo a questo smarrimento collettivo, prosegue il blackout di Carsen Edwards. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crollo Virtus: senza difesa e con Edwards nervoso cede ai colpi di Parigi Articoli correlati Basket, la Virtus Bologna lotta per 40′ ma cede al Real Madrid in Eurolega. Non bastano i 32 punti di Carsen EdwardsLa Virtus Bologna esce battuta dalla trasferta spagnola contro il Real Madrid nella trentesima giornata dell’Eurolega di basket 2025-2026! Le V-nere... Virtus, altra delusione nel derby con Faenza. Tambwe illude, ma la difesa cede di schiantoTEMA 83 virtus imola 78 TEMA : Camparevic ne, Bianchi ne, Rinaldin 3, Vettori 8, Van Ounsem 19, Romano 18, Longo, Di Pizzo 3, Fragonara 14,...