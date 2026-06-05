Violenza urbana e sicurezza pubblica rafforzati i controlli della Questura | tutti i provvedimenti

Da messinatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel mese di maggio, la Questura di Messina ha intensificato i controlli per contrastare violenza urbana e turbamenti dell’ordine pubblico. La Divisione Anticrimine ha analizzato i fenomeni di reati e condotte illecite, portando all’adozione di nuovi provvedimenti. Sono stati effettuati posti di blocco e verifiche nelle aree considerate a rischio, con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza pubblica.

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Prosegue anche nel mese di maggio l’attività di prevenzione dei reati della Questura di Messina a seguito dell’attenta analisi, effettuata dalla Divisione Anticrimine, dei fenomeni di violenza urbana, di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica e delle condotte illecite da parte di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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