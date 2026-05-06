A Messina sono stati emessi 23 provvedimenti che riguardano sia episodi di violenza urbana sia disordini legati agli ultras. Tra coloro a cui sono stati applicati i divieti di accesso ci sono individui coinvolti in precedenti episodi di violenza, mentre gli scontri alla Rada San Francesco sono stati scatenati da gruppi ultras che si sono affrontati in modo acceso. Le autorità hanno adottato misure restrittive per prevenire ulteriori incidenti.

? Cosa scoprirai Chi sono i soggetti colpiti dai divieti di accesso a Sant’Agata?. Come hanno agito gli ultras coinvolti negli scontri alla Rada San Francesco?. Quali reati hanno spinto la Questura a emettere i fogli di via?. Perché sono stati applicati obblighi di soggiorno ai soggetti più pericolosi?.? In Breve 7 fogli di via con divieti di rientro tra i 3 e i 4 anni.. 4 provvedimenti DACUR emessi per garantire la sicurezza nelle zone della movida.. 3 misure DASPO per aggressione all'arbitro Unime ARL e disordini ultras Rada San Francesco.. 5 ammonimenti per proteggere vittime di violenza domestica e atti persecutori.. La Questura di Messina ha adottato 23 provvedimenti di sicurezza nel mese di aprile, colpendo soggetti ritenuti pericolosi per la vivibilità dei centri urbani e delle zone provinciali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina: 23 provvedimenti tra violenza urbana e disordini degli ultras

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