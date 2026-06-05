Violenza in centro | ragazzo aggredito in via Verdi il branco messo in fuga da un passante con uno spray al peperoncino

Un ragazzo è stato aggredito ieri pomeriggio in via Verdi da un gruppo di persone e scaraventato a terra. Un passante ha reagito usando uno spray al peperoncino, facendo scappare i responsabili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato il ragazzo in pronto soccorso per le ferite riportate. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli aggressori.

Aggressione ieri pomeriggio in via Verdi. Un ragazzo è stato aggredito e scaraventato a terra da un gruppetto di persone. Per fermare la situazione ed evitare conseguenze peggiori, è intervenuta un'altra persona utilizzando dello spray al peperoncino per allontanare gli aggressori, che poi si. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Modena: falcia pedoni e accoltella passanti, arrestato 30enne di origini nordafricane

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