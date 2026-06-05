Paura in centro | ragazzo aggredito in via Verdi il branco messo in fuga da un passante con uno spray al peperoncino

Un ragazzo è stato aggredito ieri pomeriggio in via Verdi da un gruppo di persone. Dopo averlo colpito e spinto a terra, il branco si è allontanato. Un passante ha usato uno spray al peperoncino per disperderli e mettere in fuga gli aggressori. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. Nessuna informazione sulla gravità delle ferite del giovane.

Aggressione ieri pomeriggio in via Verdi. Un ragazzo è stato aggredito e scaraventato a terra da un gruppetto di persone. Per fermare la situazione ed evitare conseguenze peggiori, è intervenuta un'altra persona utilizzando dello spray al peperoncino per allontanare gli aggressori, che poi si. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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«Picchiato da due ragazzi ubriachi dopo il lavoro: mi sono rifiutato di dargli i soldi»

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