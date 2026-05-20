Aggredito al parco con lo spray al peperoncino

Un nuovo episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio al parco Falcone e Borsellino, dopo l’aggressione avvenuta in via Mazzini che ha portato al ricovero di tre ragazzi. Questa volta, un uomo è stato colpito con uno spray al peperoncino, provocandogli un dolore intenso. L'episodio si aggiunge a una serie di incidenti violenti che si sono verificati recentemente in diverse parti della città. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

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