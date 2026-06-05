Violenza di genere | il bilancio dei Carabinieri di Napoli registra sei interventi quotidiani sul territorio

I Carabinieri di Napoli hanno segnalato una media di sei interventi giornalieri legati a episodi di violenza di genere, con oltre duemila interventi complessivi in un anno. La questione resta prioritariamente sotto osservazione nel territorio, con interventi che riguardano situazioni di emergenza e segnalazioni di violenza. I dati sono stati resi noti attraverso il bilancio annuale delle attività di controllo e intervento dei militari.

Allarme a Napoli e provincia per la violenza di genere: i Carabinieri registrano sei casi quotidiani e oltre duemila episodi in un anno. Il bilancio delle attività operative sul territorio partenopeo delinea un quadro estremamente complesso sul fronte della sicurezza pubblica e della tutela delle fasce deboli. I dati legati al fenomeno della violenza di genere emergono con particolare urgenza nel resoconto annuale diffuso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli in occasione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma. Le statistiche raccolte evidenziano la continuità e la capillarità dell’impegno dei militari per contrastare i reati commessi a danno delle vittime vulnerabili in tutta la provincia. 🔗 Leggi su 2anews.it

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