Nel corso del 2026, sul territorio sono state segnalate oltre 400 vittime di violenza di genere. Si registrano casi di discriminazione, stereotipi e abusi che coinvolgono principalmente donne, rendendo queste problematiche una presenza quotidiana per molte persone. Le autorità e le associazioni continuano a collaborare per affrontare e contrastare questi episodi, cercando di offrire supporto e protezione a chi ne ha bisogno. La lotta contro queste forme di violenza rimane una priorità per le istituzioni locali.

Discriminazione, stereotipi ed episodi di violenza di genere: tutti aspetti che nel 2026 costituiscono la quotidianità di moltissime persone, specialmente donne. Tra Ferrara e provincia, i dati parlano chiaro: 448 donne accolte, di cui 402 vittime di violenza, 81 ospitate in pronta accoglienza e 34 ospitate in casa rifugio. Non solo, perché le numerose donne che si sono rivolte hanno subito più violenze contemporaneamente: il 32,5% ha subito violenza psicologica, il 24,3% violenza fisica, il 16,7% violenze economica e tanto altro. Più di 2800 colloqui telefonici su Skype o WhatsApp, di cui moltissime di nazionalità straniera come Nigeria, Pakistan e Marocco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta a soprusi e abusi di genere: "Oltre 400 vittime di violenza, collaboriamo assieme sul territorio"

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@FratellidItalia finché non ci sarà lo sgombero di #CasaPound non avete il diritto di parlare di lotta all’abusivismo o di battaglia alle occupazioni abusive. Avete veramente scocciato con la vostra becera propaganda. Siete solo chiacchiere e distintivo. x.com

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