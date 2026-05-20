Lotta a soprusi e abusi di genere | Oltre 400 vittime di violenza collaboriamo assieme sul territorio
Nel corso del 2026, sul territorio sono state segnalate oltre 400 vittime di violenza di genere. Si registrano casi di discriminazione, stereotipi e abusi che coinvolgono principalmente donne, rendendo queste problematiche una presenza quotidiana per molte persone. Le autorità e le associazioni continuano a collaborare per affrontare e contrastare questi episodi, cercando di offrire supporto e protezione a chi ne ha bisogno. La lotta contro queste forme di violenza rimane una priorità per le istituzioni locali.
Discriminazione, stereotipi ed episodi di violenza di genere: tutti aspetti che nel 2026 costituiscono la quotidianità di moltissime persone, specialmente donne. Tra Ferrara e provincia, i dati parlano chiaro: 448 donne accolte, di cui 402 vittime di violenza, 81 ospitate in pronta accoglienza e 34 ospitate in casa rifugio. Non solo, perché le numerose donne che si sono rivolte hanno subito più violenze contemporaneamente: il 32,5% ha subito violenza psicologica, il 24,3% violenza fisica, il 16,7% violenze economica e tanto altro. Più di 2800 colloqui telefonici su Skype o WhatsApp, di cui moltissime di nazionalità straniera come Nigeria, Pakistan e Marocco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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@FratellidItalia finché non ci sarà lo sgombero di #CasaPound non avete il diritto di parlare di lotta all’abusivismo o di battaglia alle occupazioni abusive. Avete veramente scocciato con la vostra becera propaganda. Siete solo chiacchiere e distintivo. x.com
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