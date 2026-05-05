Frosinone Contrasto allo spaccio di droga I Carabinieri tracciano il bilancio dei controlli sul territorio da inizio anno

A Frosinone, i Carabinieri continuano a intensificare i controlli sul territorio per arginare lo spaccio di droga. Da inizio anno, le forze dell’ordine hanno effettuato numerosi interventi e verifiche, concentrandosi su diverse zone della città. Le operazioni hanno portato a sequestri di sostanze stupefacenti e a numerosi controlli di persone e veicoli. Questi dati vengono periodicamente riassunti per monitorare l’andamento delle attività di prevenzione.

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