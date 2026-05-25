Violento scontro tra una moto e due auto ad Afragola | ci sono feriti

Oggi ad Afragola, una moto si è scontrata con due auto lungo una strada cittadina. L’incidente ha causato feriti tra i conducenti e i passeggeri coinvolti. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine, che stanno gestendo la situazione e raccogliendo le prime informazioni. Non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di feriti o sulle loro condizioni.

L'incidente si è verificato nella giornata odierna nella cittadina dell'hinterland napoletano. Sul posto sanitari del 118 e forze dell'ordine per soccorrere i feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Incidente sulla SP19 Pachino-Noto: scontro tra auto e moto, due feriti

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