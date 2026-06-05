Violento scontro fra auto e trattore | strada statale completamente bloccata

Nel primo pomeriggio di oggi, sulla statale 209 Romea, si è verificato un incidente tra un'auto e un trattore nel tratto che va dalla rotonda degli Spedizionieri verso nord. L'impatto ha provocato il blocco totale del traffico sulla strada. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La strada rimane chiusa al momento, con i veicoli deviati su percorsi alternativi.

Violento incidente alle porte di Ravenna e ancora una volta la statale viene chiusa al traffico. Nel primo pomeriggio di oggi (venerdì), si è verificato un grave scontro fra un'auto e un trattore sulla statale 209 Romea, nel tratto che va dalla rotonda degli Spedizionieri verso nord.La collisione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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RESTA INCASTRATO SOTTO IL TRATTORE: MUORE IN OSPEDALE | 13/03/2026

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