Violento scontro fra camion sulla Romea | due feriti e chiusura della statale

Da ravennatoday.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave scontro fra camion, due feriti e statale chiusa. A causa di un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli pesanti è temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Ferrara, la strada statale 309 “Romea” nei pressi del km 17 a Ravenna. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, due persone sono rimaste ferite. Per permettere soccorsi e rilievi il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria tra il km 12,500 ed il km 28. Sul posto sono presenti Anas, i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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