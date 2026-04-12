Un incidente grave si è verificato sulla statale 407 Basentana, nel tratto tra la provincia di Potenza e Brindisi Montagna. Due automobili sono entrate in collisione, causando quattro feriti. La strada è rimasta bloccata nel tratto interessato, e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La Polizia stradale ha avviato le operazioni per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un violento impatto tra due autovetticole ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi sulla statale 407 Basentana, nel tratto che collega la provincia di Potenza con il territorio di Trivigno-Brindisi Montagna. Il sinistro, avvenuto intorno alle 18:20 di domenica 12 aprile, ha coinvolto quattro persone che sono risultate ferite durante lo scontro al chilometro 17+500. L’intervento dei soccorsi e la gestione del tratto stradale. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza si sono mobilitate tempestivamente per gestire le conseguenze dell’incidente. Sul luogo della collisione, i sanitari del 118 hanno preso in carico i quattro occupanti dei mezzi coinvolti, fornendo le prime cure necessarie sul posto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro violento sulla Basentana: 4 feriti e strada bloccata

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