Un uomo di 21 anni è stato arrestato a Lucca per aver violato un ordine di allontanamento e per stalking nei confronti di un’ex compagna minorenne. Secondo le autorità, l’individuo ha continuato a frequentare e molestare la donna nonostante il divieto. L’arresto è stato eseguito dopo che sono state riscontrate le violazioni. Le indagini sono in corso per accertare ulteriori dettagli sulle condotte dell’uomo.

Per un giovane cittadino marocchino a Lucca, accusato di stalking, lesioni e minacce nei confronti della sua ex compagna minorenne, è stato eseguito un arresto e disposta la traduzione in carcere. Il provvedimento è stato adottato dopo che il ragazzo ha ripetutamente violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento, aggravando così la sua posizione giudiziaria. Le indagini e l’esecuzione della misura Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Lucca ha dato esecuzione alla traduzione in carcere del giovane nell’ambito di un procedimento penale che lo vede indagato per stalking, lesioni e minacce ai danni della sua ex compagna, una ragazza di 16 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Viola il divieto di avvicinamento e continua ad esercitare stalking contro la ex compagna a Lucca, arrestato

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