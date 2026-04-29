Un comico è stato arrestato con l'accusa di stalking nei confronti di una donna con cui avrebbe avuto una relazione durata dieci anni. La donna ha riferito di averlo trovato sotto casa e di aver chiamato le forze dell'ordine. A seguito dell'intervento, è stato disposto un divieto di avvicinamento all'ex partner. La vicenda è al momento sotto indagine.

Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato con l'accusa di stalking ai danni della sua ex fidanzata. Il cinquantatreenne è stato fermato dai Carabinieri lunedì sera nel quartiere Balduina, a Roma, dopo che la donna aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine trovandoselo nuovamente sotto casa. Il tribunale ha affrontato il caso con rito direttissima martedì mattina, convalidando il fermo dell'artista romano. Nonostante la gravità della situazione e il comportamento agitato dell'uomo al momento dell'arresto, il giudice ha deciso di non accogliere la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dall'accusa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato per stalking: divieto di avvicinamento all'ex

Notizia assurda, Massimo Bagnato di Zelig è stato arrestato con un’accusa gravissima: ecco i fatti

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