Un uomo è stato arrestato a Reggiolo dopo aver violato il divieto di avvicinamento. Nonostante indossasse un braccialetto elettronico e fosse soggetto a un’ordinanza, si è avvicinato a una persona coinvolta nel provvedimento. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri. La vicenda si è verificata il 1° giugno 2026.

Reggiolo (Reggio Emilia), 1 giugno 2026 - Non sono bastati braccialetto elettronico e ordinanza del giudice a fermare uno straniero di 41 anni, abitante a Novellara, che ieri sera ha deciso avvicinarsi comunque al luogo in cui si trovava la moglie, dalla quale deve restare distante almeno un chilometro. E’ accaduto a Reggiolo, dove i carabinieri della caserma locale sono intervenuti quanto il braccialetto elettronico ha segnalato la distanza violata. L’uomo è entrato nel ristorante dove la donna era a una cena scolastica con genitori, docenti e le figlie minori. Nonostante gli inviti a uscire, si è seduto a un tavolo accanto a quello della donna, dove poter vedere tutti i commensali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggiolo, viola il divieto di avvicinamento e viene arrestato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lei depone fiori sul luogo dell'omicidio: 26enne viola il divieto di avvicinamento e viene arrestatoUna donna ha deposto fiori sul luogo dell’omicidio di un uomo di 29 anni, avvenuto in via Antico Squero, dove è stato colpito con un fendente al...

Lodi, viola il divieto di avvicinamento alla ex: arrestato un 27enneA Lodi, un uomo di 27 anni è stato arrestato dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna.