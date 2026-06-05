Vincenzo Trione è il nuovo presidente della Triennale Un mese per studiare poi la discontinuità

Vincenzo Trione, docente di Arte e media all'Iulm e di Storia dell'arte contemporanea, è stato nominato nuovo presidente della Fondazione La Triennale di Milano. Ha dichiarato di voler dedicare un mese allo studio prima di attuare eventuali cambiamenti. Trione ha 54 anni e assume la guida dell'istituzione senza specificare i dettagli delle future modifiche.

È Vincenzo Trione, 54 anni, docente di Arte e media e Storia dell'arte contemporanea allo Iulm, il nuovo presidente della Fondazione La Triennale di Milano. Resterà in carica quattro anni. Succede a Stefano Boeri, rimasto a capo della Triennale per due mandati e per un totale di otto anni. Trione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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TRIENNALE, VINCENZO TRIONE NUOVO PRESIDENTE, MARIA PORRO VICE

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