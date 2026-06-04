Vincenzo Trione è stato nominato presidente della Triennale di Milano. La sua nomina chiude un conflitto tra Milano e Roma, coinvolgendo anche il Ministero della Cultura. La decisione è stata comunicata oggi, dopo settimane di discussioni tra le parti. Trione ha una lunga esperienza nel settore culturale e artistico. La nomina è stata approvata dal consiglio di amministrazione dell’ente. La nomina si inserisce in un percorso di riorganizzazione dell’istituzione.

Milano, 4 giugno 2026 – È Vincenzo Trione il nuovo presidente della Triennale di Milano, il cui nuovo Consiglio di amministrazione si è riunito nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno, per inaugurare il nuovo corso dell'istituzione culturale milanese, dopo 8 anni di guida dell'architetto di Stefano Boeri. Il nuovo Cda della Fondazione, che rimarrà in carica per quattro anni, ha votato all'unanimità Trione come presidente e Maria Porro, che è anche presidente del Salone del Mobile, come vicepresidente. Inoltre è stata confermata come direttrice generale Carla Morogallo.? I nomi. Il nuovo board è composto da nove membri, oltre a Trione, che è... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Triennale, Vincenzo Trione è il nuovo presidente. Chi è e perché con la sua nomina si chiude un conflitto fra Milano e Roma

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