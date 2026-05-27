A Roma è stato firmato un contratto biennale del valore di 2,5 milioni di euro più bonus. La percentuale di adesione raggiunge il 99%. Durante il summit di martedì, sono stati definiti i dettagli dell’accordo. La firma è stata ufficializzata in una cerimonia che ha visto la partecipazione di tutte le parti coinvolte. Nessuna altra informazione sui firmatari o sui termini specifici del contratto è stata resa nota.

La percentuale ormai è bulgara, fissata al 99%. Il summit romano di martedì tra Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e l’entourage di Vincenzo Italiano ha prodotto molto più di una semplice stretta di mano: ha partorito un accordo su tutta la linea, dalle cifre del contratto fino alle linee guida (alquanto austere) del prossimo mercato. Il contratto e la sindrome di Rudi Garcia. Il Napoli ha messo sul piatto un’offerta che ha convinto in pieno il tecnico attualmente (ma ancora per poco) sotto contratto con il Bologna. Le cifre, riportate da Sportmediaset, parlano di un contratto biennale da 2,5 milioni di euro a stagione, arricchito da bonus legati al raggiungimento della qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano, a Roma è stato definito il contratto: biennale da 2,5 milioni più bonus

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