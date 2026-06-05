Il negozio Despar di Villandro ha vinto il riconoscimento come il negozio preferito in Alto Adige. Nella finale, ha affrontato altre attività commerciali che hanno partecipato alla votazione. I cittadini hanno espresso un totale di voti per scegliere il vincitore. La decisione è stata presa sulla base delle preferenze espresse tramite il sistema di voto. La vittoria è stata ufficializzata al termine della fase di votazione.

Quali attività hanno sfidato il Despar di Villandro nella finale?. Quanti voti hanno espresso i cittadini per scegliere il vincitore?. Come influisce la chiusura dei negozi sull'identità dei piccoli borghi?. Perché il commercio di vicinato è considerato un presidio sociale?.? In Breve Oltre 229.000 voti espressi da cittadini in 84 comuni altoatesini.. 500 attività commerciali coinvolte nella competizione con la Provincia di Bolzano.. Finalisti includono Brugnara di Merano, Eviva Sport di Lagundo e La Culla di Bolzano.. Marco Galateo e Philipp Moser sottolineano il valore sociale e occupazionale delle botteghe.. Il Despar di Villandro trionfa nel concorso per premiare i negozi del cuore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vince il Despar di Villandro: è il negozio del cuore in Alto Adige

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