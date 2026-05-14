Autonomia Trentino-Alto Adige | Spagnolli chiede il voto del PD

Un esponente politico ha chiesto al Partito Democratico di esprimersi sul futuro delle province autonome della regione. La richiesta riguarda la decisione sul mantenimento dell’autonomia e il ruolo del PD in questa scelta. La questione si collega alle prossime votazioni al Senato, che potrebbero determinare come verranno gestite le valli e le province in questione. La decisione del partito potrebbe incidere sulle modalità di governo locale e sui rapporti con le istituzioni centrali.

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? Domande chiave Perché il PD deve decidere il destino delle province autonome?. Come influirà il voto di Palazzo Madama sulla gestione delle valli?. Chi deve garantire che la riforma non diventi uno scontro politico?. Quali conseguenze avrà il voto per la stabilità dei territori montani?.? In Breve Riforma legata ai precedenti percorsi istituzionali di Letta, Gentiloni e Renzi.. Obiettivo consolidare la gestione dei borghi e delle valli montane.. Votazione prevista questo pomeriggio presso la sede di Palazzo Madama.. Distinzione netta tra questo provvedimento e il disegno sull'autonomia differenziata.. Il senatore Spagnolli sollecita il voto del Partito democratico per la riforma dello Statuto d’autonomia di Trentino e Alto Adige, prevista questo pomeriggio a Palazzo Madama.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Autonomia Trentino-Alto Adige: Spagnolli chiede il voto del PD ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Guerra in Iran, aumenta il costo del Diesel in Trentino-Alto AdigeCon l’aggravarsi del conflitto in Medio Oriente aumentano i prezzi del carburante in tutto il Trentino Alto Adige dove è stata ufficialmente superata... Classifica del miglior clima d’Italia: com’è messo il Trentino Alto AdigeÈ la città di Bari a primeggiare nella classifica del miglior clima d’Italia, pubblicata nei giorni scorsi dalla redazione del quotidiano Il Sole 24... Temi più discussi: Definitivamente approvata la riforma dello Statuto di autonomia; Statuto d'autonomia, approvata definitivamente la riforma. La soddisfazione di Fugatti e Kompatscher: Restituite competenze ai territori; Via libera definitivo alla riforma dello Statuto di autonomia dell’Alto Adige; Riforma Statuto Trentino-Alto Adige, Ministro Calderoli: Avvio lavori commissione senato, ultima tappa di un percorso storico. Riforma Statuto Trentino Alto Adige è legge lavocedelnordest.eu/riforma-statut… Fugatti: 'Giornata importante. Restituite competenze al Trentino'. Riforma statuto, Kompatscher: 'Momento significativo per l'Autonomia dell'Alto Adige' x.com Trentino Alto Adige più autonomo, la riforma diventa leggeCon 129 voti favorevoli, nessuno contrario e 48 astenuti, l'aula del Senato ha approvato definitivamente la riforma costituzionale dello statuto d'autonomia del Trentino Alto Adige. Meno di un anno fa ... ansa.it Riforma Statuto Trentino-Alto Adige, sì del SenatoIl Senato ha dato il via libera definitivo, sul piano parlamentare, alla riforma dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol. Nella seduta del ... secolo-trentino.com