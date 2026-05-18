202mila voti per il Negozio del Cuore | ecco i 5 finalisti in Alto Adige

Nel corso di questa edizione, cinque negozi sono arrivati in finale nel concorso che ha visto coinvolti circa 500 esercizi commerciali dell'Alto Adige. In totale, sono stati raccolti circa 202.000 voti, con i partecipanti che hanno espresso le proprie preferenze attraverso vari canali. I finalisti sono stati selezionati tra le numerose candidature sulla base dei voti ottenuti, senza ulteriori criteri di valutazione. La fase finale si svolgerà nelle prossime settimane, con il risultato che sarà comunicato pubblicamente.

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? Punti chiave Chi sono i cinque finalisti che si contendono il titolo?. Come hanno fatto 500 negozi a raccogliere 202mila voti?. Quali attività locali hanno superato la prima fase della sfida?. Dove e quando potrai votare per il vincitore assoluto?.? In Breve 500 esercizi in 84 comuni hanno partecipato alla prima fase del concorso.. Votazioni aperte fino al 28 maggio sul sito www.negoziodelcuore.it.. Finalisti sono Brugnara, Despar Villandro, Eviva Sport, Culla Baby-Land e Schmid & von Bosio.. Proclamazione del vincitore prevista per il 4 giugno presso la sede Unione a Bolzano.. Oltre 202mila voti hanno sostenuto l’iniziativa Il Mio Negozio del Cuore 2026 coinvolgendo 500 esercizi commerciali in 84 comuni dell’Alto Adige per la nuova fase decisiva della competizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 202mila voti per il Negozio del Cuore: ecco i 5 finalisti in Alto Adige ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Guerra in Iran, aumenta il costo del Diesel in Trentino-Alto AdigeCon l’aggravarsi del conflitto in Medio Oriente aumentano i prezzi del carburante in tutto il Trentino Alto Adige dove è stata ufficialmente superata... Classifica del miglior clima d’Italia: com’è messo il Trentino Alto AdigeÈ la città di Bari a primeggiare nella classifica del miglior clima d’Italia, pubblicata nei giorni scorsi dalla redazione del quotidiano Il Sole 24...