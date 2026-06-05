Il microbirrificio Birraformante di Marco Simoni ha ricevuto il premio come birrificio dell’anno al festival dedicato alla birra artigianale. Durante l’evento, sono state premiate diverse realtà del settore, con Birraformante che si è aggiudicata il riconoscimento principale. La cerimonia si è svolta davanti a un pubblico composto da appassionati e professionisti, in un contesto dedicato alla valorizzazione delle produzioni artigianali.

Importante riconoscimento per il microbirrificio Birraformante di Marco Simoni che, al festival ‘ Panza ’ svoltosi al Castello della Rancia di Tolentino (Macerata) su iniziativa dell’Associazione Birrifici Marchigiani, ha ottenuto il Premio Barabba, che lo consacra come miglior birrificio marchigiano dell’anno. Attivo da diversi anni a Casette d’Ete, il dinamico microbirrificio artigianale ha primeggiato nell’ambito di un festival che è un appuntamento fisso e imperdibile per gli amanti del luppolo, dove sono stati soprattutto loro a decretare il re indiscusso dell’edizione 2026 assegnandogli l’ambita targhetta. Un riconoscimento che premia la capacità del birrificio di intercettare il gusto autentico dei consumatori, celebrando il legame profondo tra la produzione artigianale e il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vince Birraformante. Il birrificio dell’anno

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