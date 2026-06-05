Villaggio di One Piece a Napoli | avventure giochi e un’esperienza immersiva unica!

Al Maximall Pompeii è stato allestito un villaggio dedicato a One Piece, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva con giochi e attività ispirate alla serie. L’evento, che si svolge nel centro commerciale, richiama l’attenzione di molti appassionati, attirando un pubblico vario. La manifestazione si inserisce nel contesto del successo globale di One Piece, con numerosi fan che partecipano alle attività proposte.

Il Villaggio di One Piece al Maximall Pompeii. Il fenomeno globale di One Piece continua a far parler di sé con l’arrivo di un evento atteso da milioni di fan. Dopo il trionfo della prima edizione che ha avuto luogo in Italia nel 2025, attirando quasi 12.000 visitatori, questo estate il tour dedicato a One Piece si ferma al centro commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata, dal 6 al 14 giugno. Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per immergersi nell’affascinante mondo della famosa ciurma di Cappello di Paglia. Organizzato da Toei Animation Europe e coordinato da The Kom, il villaggio di One Piece è un Action Game itinerante che coinvolgerà alcuni dei più grandi centri commerciali italiani. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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INVENZIONE di ONE PIECE!

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