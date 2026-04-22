Flesh Garden Napoli il murale che trasforma gli spazi di CX Naples|Centrale in un’esperienza immersiva
Un nuovo murale intitolato Flesh Garden Napoli è stato realizzato negli spazi di CX Naples|Centrale, trasformando l’area in una vera e propria galleria contemporanea a cielo aperto. Il progetto, parte della street art, si sviluppa partendo da un elemento simbolico riconoscibile e coinvolge i visitatori in un’esperienza immersiva. L’intervento interessa un punto di riferimento urbano e culturale, arricchendo l’ambiente con un’opera artistica di grande impatto visivo.
Parte dal segno più iconico della street art il murale Flesh Garden Napoli, la nuova iniziativa di CX NaplesCentrale che trasforma la struttura in una galleria contemporanea diffusa.Entrando al suo interno infatti, l’occhio ricade subito sull’intervento visivo firmato da Orticanooodles.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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