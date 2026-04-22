Flesh Garden Napoli il murale che trasforma gli spazi di CX Naples|Centrale in un’esperienza immersiva

Un nuovo murale intitolato Flesh Garden Napoli è stato realizzato negli spazi di CX Naples|Centrale, trasformando l’area in una vera e propria galleria contemporanea a cielo aperto. Il progetto, parte della street art, si sviluppa partendo da un elemento simbolico riconoscibile e coinvolge i visitatori in un’esperienza immersiva. L’intervento interessa un punto di riferimento urbano e culturale, arricchendo l’ambiente con un’opera artistica di grande impatto visivo.