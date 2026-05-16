Il catamarano Ganany debutterà a Napoli un’esperienza unica nel suo genere!
A Napoli si prepara il debutto del catamarano Ganany, un’imbarcazione di nuova introduzione nel porto cittadino. Si tratta di un modello MODX 70, che arriverà per le prime attività di navigazione e dimostrazione. La presentazione pubblica è prevista nelle prossime settimane, con l’obiettivo di mostrare le caratteristiche tecniche e le possibilità di utilizzo del natante. L’evento si svolgerà in un’area dedicata, accessibile a visitatori e operatori del settore nautico.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Lunedì 18 maggio 2026, il catamarano innovativo MODX 70 Ganany, a zero emissioni, approda nel Golfo di Napoli, con tappe a Ischia. Questa iniziativa fa parte della missione Posidonia Connect, un progetto internazionale dell’Odissea Oceano & Clima, promosso dalla Fondazione Race for Water. La missione segna un’importante prima volta in Italia, mirata a rafforzare il monitoraggio e la protezione delle praterie di Posidonia oceanica nel Mediterraneo. Il MODX 70 Ganany è un catamarano all’avanguardia progettato per navigare in modo pulito e silenzioso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Sullo stesso argomento
Le New Balance TF100 hanno una suola davvero unica nel suo genereAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.
Tre beneventani nel catino di Zenica: “Un’esperienza unica con un finale amaro”. E ora si ritorna al ‘Vigorito’Tempo di lettura: 3 minutiUn’esperienza nel vero senso della parola, al di là di quello che è stato il risultato maturato alla fine.