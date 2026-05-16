Il catamarano Ganany debutterà a Napoli un’esperienza unica nel suo genere!

A Napoli si prepara il debutto del catamarano Ganany, un’imbarcazione di nuova introduzione nel porto cittadino. Si tratta di un modello MODX 70, che arriverà per le prime attività di navigazione e dimostrazione. La presentazione pubblica è prevista nelle prossime settimane, con l’obiettivo di mostrare le caratteristiche tecniche e le possibilità di utilizzo del natante. L’evento si svolgerà in un’area dedicata, accessibile a visitatori e operatori del settore nautico.

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