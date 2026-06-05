Villa o non villa? Inizia lo scavo archeologico alle foci dell' antico Tagliamento

Da veneziatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le indagini archeologiche sono iniziate il 3 giugno presso il sito conosciuto come “villa della Brussa” a Caorle, situato alle foci dell’antico fiume Tagliamento. L’intervento fa parte del progetto “NAPA – NAvigare nel PAssato” e mira a esplorare le strutture e i reperti dell’area. Lo scavo coinvolge un team di archeologi che lavorano per approfondire la conoscenza del sito e delle sue caratteristiche storiche.

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Hanno preso il via il 3 giugno le indagini archeologiche presso il sito della cosiddetta “villa della Brussa” di Caorle, nell’ambito del progetto “NAPA – NAvigare nel PAssato. Alle foci dell’antico Tagliamento”, promosso dal Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Padova su. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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