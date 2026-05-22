Roma a Villa Lazzaroni torna il Summer Fest | jazz e tradizioni popolari

A Roma, Villa Lazzaroni nel VII Municipio ospiterà dal 10 al 20 luglio il Summer Fest, un evento di dieci giorni dedicato a musica, tradizioni popolari e incontri culturali. Durante il festival, il parco sarà aperto al pubblico con spettacoli di jazz, dibattiti e performance di artisti provenienti da vari paesi. L’area diventerà uno spazio di aggregazione all’aperto, con attività rivolte a diverse fasce di pubblico e interventi di giovani artisti internazionali.

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A Roma, per dieci giorni Villa Lazzaroni cambierà volto: il grande parco del VII Municipio diventerà una piazza culturale a cielo aperto, attraversata da musica, persone, dibattiti, giovani artisti e linguaggi provenienti da tutto il mondo. Dal 28 maggio al 7 giugno torna il Villa Lazzaroni Summer Fest, il festival che negli ultimi anni si è affermato come una delle esperienze culturali più originali dell’ estate romana. L’evento è promosso da Promu, organizzazione musicale e culturale fondata da tre giovani romani che propone una nuova filosofia, valorizzando e rendendo accessibile la musica a un pubblico più ampio attraverso approcci innovativi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, a Villa Lazzaroni torna il Summer Fest: jazz e tradizioni popolari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Singing Routes: folk e jazz al Teatro di Villa LazzaroniCosa: Il concerto Singing Routes – Le vie dei canti, un’esplorazione dell’identità culturale in chiave folk mediterraneo e jazz. Magia in scena a Roma: Raperonzolo a Villa LazzaroniCosa: Messa in scena dello spettacolo teatrale per famiglie Raperonzolo e i magici capelli, a cura della Compagnia Road to Wonderland. Il ciclo musicale Roma Sinfonietta torna al Teatro Villa Lazzaroni con un ricco cartellone di concerti per la stagione 2025/2026. quartomiglio.rm.it/2026/05/roma-s… #roma #14maggio #musica #prossimamente #teatrovillalazzaroni x.com Villa Lazzaroni Summer Fest: dieci giorni di musica gratuita a Roma tra jazz, soul e world musicC'è un angolo di Roma, tra l'Appio e il Tuscolano, che per dieci giorni smette di essere semplicemente un parco e diventa qualcosa di più grande: una piccola città nella città, attraversata da musica, ... romatoday.it Roma, jazz, soul e tradizioni popolari: a Villa Lazzaroni un festival senza confiniPer dieci giorni Villa Lazzaroni cambierà volto: il grande parco del VII Municipio diventerà una piazza culturale a cielo aperto, ... msn.com