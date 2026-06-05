Villa Castelli cittadini in azione per l' ambiente | domenica la giornata di volontariato
Domenica si svolge una giornata di volontariato dedicata alla tutela ambientale a Villa Castelli, con cittadini impegnati in attività di cura del territorio e partecipazione comunitaria.
VILLA CASTELLI - Una mattinata dedicata all'ambiente, alla partecipazione e alla cura del territorio. Domenica 7 giugno, a partire dalle ore 8, Villa Cyborg, in via Falcone e Borsellino a Villa Castelli, ospiterà una nuova giornata di volontariato ambientale promossa da Retake Grottaglie in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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Sentite condoglianze alla famiglia. Questo non è un post a scopi pubblicitari, ma ha il solo scopo di informare i cittadini sui necrologi del proprio paese, se sono originari del posto o che abbiano a che fare con la nostra Città di Villa Castelli. facebook