Terre dei Castelli grande successo per la Festa del Volontariato di Auser

La prima edizione della Festa del Volontariato di Auser Terre di Castelli si è svolta presso il circolo Auser 'La Grama' di Marano sul Panaro, attirando numerosi partecipanti e appassionati. L’evento, organizzato dall’associazione, ha visto la presenza di volontari e cittadini che hanno condiviso momenti di incontro e scambio. La giornata si è conclusa con un grande riscontro positivo, lasciando presagire future iniziative simili nella zona.

Grande successo per la prima edizione della Festa del Volontariato di Auser Terre di Castelli organizzata presso il circolo Auser 'La Grama' di Marano sul Panaro. Circa 60 bambini e le loro famiglie hanno partecipato alle attività della mattinata a loro dedicate: caccia al tesoro, letture animate.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Terre di Castelli, quasi 20mila interventi per la Polizia Locale. Sei vittime sulle strade Leggi anche: Asp Terre di Castelli, approvato il Bilancio sociale Tutti gli aggiornamenti Anzio, a Tor Caldara il Parco dei Castelli Romani ha celebrato la Festa di PrimaveraLa prima edizione della Festa di Primavera alla Riserva naturale di Tor Caldara, andata in scena questa mattina ad Anzio, ha richiamato cittadini, alunni, ... castellinotizie.it Volontariato che passione, la grande festaGrande successo della ‘Festa del volontariato’ che si è svolta nei giorni scorsi nell’auditorium Primo Maggio. L’evento ha registrato una straordinaria partecipazione – come ha rilevato il sindaco ... ilrestodelcarlino.it