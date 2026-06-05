Un uomo è stato arrestato a Vignola per aver pedinato i furgoni portavalori. Secondo le indagini, utilizzava mezzi e percorsi per non essere individuato. Contestualmente, sono stati individuati 17 individui armati, pronti a mettere in atto un assalto alla stessa zona. Le forze dell'ordine hanno sequestrato diversi materiali sospetti durante le operazioni.

Come faceva l'uomo a pedinare i furgoni senza essere scoperto?. Chi erano i 17 membri armati pronti all'assalto a Vignola?. Dove venivano nascosti le armi e i veicoli rubati dalla banda?. Quali altri complici potrebbero essere ancora liberi dopo gli arresti?.? In Breve Arresto uomo 41 anni residente in provincia di Foggia il 3 giugno.. Banda composta da 17 persone armate pianificava l'assalto dopo il 18 marzo.. Soggetto nato nel 1981 arrestato a Cerignola il 9 aprile scorso.. Supporto logistico garantito da un uomo nato nel 1990 in Emilia.. Un nuovo arresto colpisce la banda che pianificava l’assalto ai portavalori a Vignola. Un uomo di 41 anni, residente nella provincia di Foggia, è stato rintracciato mercoledì 3 giugno nelle vicinanze della sua abitazione e condotto in carcere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vignola, arrestato l’uomo che pedinava i furgoni portavalori

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