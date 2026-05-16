Arrestato l' uomo che pedinava e rapinava le anziane

Un uomo di 66 anni è stato arrestato dal commissariato di polizia di Manfredonia con l’accusa di aver messo in atto diverse rapine e tentativi di furto con strappo ai danni di anziane. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe anche causato lesioni personali aggravate in alcune delle occasioni. La misura è stata adottata dopo una serie di attività investigative portate avanti dagli agenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui