Arrestato l' uomo che pedinava e rapinava le anziane
Un uomo di 66 anni è stato arrestato dal commissariato di polizia di Manfredonia con l’accusa di aver messo in atto diverse rapine e tentativi di furto con strappo ai danni di anziane. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe anche causato lesioni personali aggravate in alcune delle occasioni. La misura è stata adottata dopo una serie di attività investigative portate avanti dagli agenti.
Il commissariato di polizia di Manfredonia, ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di un 66enne, ritenuto responsabile di una serie di rapine e tentati furti con strappo nonché di lesioni personali aggravate. La complessa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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