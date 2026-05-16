Arrestato l' uomo che pedinava e rapinava le anziane

Da foggiatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 66 anni è stato arrestato dal commissariato di polizia di Manfredonia con l’accusa di aver messo in atto diverse rapine e tentativi di furto con strappo ai danni di anziane. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe anche causato lesioni personali aggravate in alcune delle occasioni. La misura è stata adottata dopo una serie di attività investigative portate avanti dagli agenti.

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Il commissariato di polizia di Manfredonia, ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di un 66enne, ritenuto responsabile di una serie di rapine e tentati furti con strappo nonché di lesioni personali aggravate. La complessa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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